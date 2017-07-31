Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

31.07.17 12:50Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.

Ажиотаж возник вокруг интервью Джоли, которое она дала известному изданию Vanity Fair.

В статье речь шла о том, что во время кастинга фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже (First They Killed My Father) Джоли использовала жесткие методы работы с местными детьми: якобы перед каждым ребенком, пришедшим на пробы, она положила на стол деньги и попросила "украсть" их, а затем объяснить, зачем "воришке" нужны эти деньги.

Джоли поспешила объясниться: оказалось, журналист Vanity Fair просто неверно истолковал ее слова - на самом деле на кастинге все было по-другому. Звезда заявила, что она "очень расстроена" тем, как были искажены ее слова.

"Предположение, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально. Это неправда. Я расстроена, что об импровизации написали так, будто все это было не игрой, а реальностью", - заявила она.

"Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые впоследствии снимались в фильме".

ШОУ-БІЗНЕС

Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

Сьогодні о 12:04•BBCUkrainian

Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.

Ажиотаж возник вокруг интервью Джоли, которое она дала известному изданию Vanity Fair.

В статье речь шла о том, что во время кастинга фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже (First They Killed My Father) Джоли использовала жесткие методы работы с местными детьми: якобы перед каждым ребенком, пришедшим на пробы, она положила на стол деньги и попросила "украсть" их, а затем объяснить, зачем "воришке" нужны эти деньги.

Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже, Брэде Питте и Трампе

Джоли поспешила объясниться: оказалось, журналист Vanity Fair просто неверно истолковал ее слова - на самом деле на кастинге все было по-другому. Звезда заявила, что она "очень расстроена" тем, как были искажены ее слова.

"Предположение, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально. Это неправда. Я расстроена, что об импровизации написали так, будто все это было не игрой, а реальностью", - заявила она.

"Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые впоследствии снимались в фильме".

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"Сначала они убили моего отца" - режиссерский дебют Джоли для стримингового гиганта Netflix.

Фильм повествует о тяжелой судьбе камбоджийцев, пострадавших от рук красных кхмеров.

Лента основана на реальных воспоминаниях женщины, пережившей геноцид в Камбодже. Повествование ведется от имени ребенка.

Ранее Джоли выразила надежду, что фильм позволит камбоджийцам открыто говорить об этом травматическом опыте

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