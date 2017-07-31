17.07.17 19:502970
Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже
|31.07.17 12:50
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Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.
Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.
Ажиотаж возник вокруг интервью Джоли, которое она дала известному изданию Vanity Fair.
В статье речь шла о том, что во время кастинга фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже (First They Killed My Father) Джоли использовала жесткие методы работы с местными детьми: якобы перед каждым ребенком, пришедшим на пробы, она положила на стол деньги и попросила "украсть" их, а затем объяснить, зачем "воришке" нужны эти деньги.
Джоли поспешила объясниться: оказалось, журналист Vanity Fair просто неверно истолковал ее слова - на самом деле на кастинге все было по-другому. Звезда заявила, что она "очень расстроена" тем, как были искажены ее слова.
"Предположение, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально. Это неправда. Я расстроена, что об импровизации написали так, будто все это было не игрой, а реальностью", - заявила она.
"Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые впоследствии снимались в фильме".
ШОУ-БІЗНЕС
Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже
Сьогодні о 12:04•BBCUkrainian
Анджелина Джоли заявила, что не обращалась жестоко с детьми на съемках своего фильма в Камбодже.
Ажиотаж возник вокруг интервью Джоли, которое она дала известному изданию Vanity Fair.
В статье речь шла о том, что во время кастинга фильма "Сначала они убили моего отца" в Камбодже (First They Killed My Father) Джоли использовала жесткие методы работы с местными детьми: якобы перед каждым ребенком, пришедшим на пробы, она положила на стол деньги и попросила "украсть" их, а затем объяснить, зачем "воришке" нужны эти деньги.
Анджелина Джоли - о геноциде в Камбодже, Брэде Питте и Трампе
Джоли поспешила объясниться: оказалось, журналист Vanity Fair просто неверно истолковал ее слова - на самом деле на кастинге все было по-другому. Звезда заявила, что она "очень расстроена" тем, как были искажены ее слова.
"Предположение, что во время кастинга перед ребенком на столе могли лежать настоящие деньги, абсурдно и печально. Это неправда. Я расстроена, что об импровизации написали так, будто все это было не игрой, а реальностью", - заявила она.
"Нами были приняты все меры для обеспечения безопасности, комфорта и благополучия детей, которые участвовали в кастинге и которые впоследствии снимались в фильме".
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"Сначала они убили моего отца" - режиссерский дебют Джоли для стримингового гиганта Netflix.
Фильм повествует о тяжелой судьбе камбоджийцев, пострадавших от рук красных кхмеров.
Лента основана на реальных воспоминаниях женщины, пережившей геноцид в Камбодже. Повествование ведется от имени ребенка.
Ранее Джоли выразила надежду, что фильм позволит камбоджийцам открыто говорить об этом травматическом опыте