Новый зрелищный клип Рианны стал хитом Сети

Видео за три дня собрало более 15 миллионов просмотров.

Новый клип американской певицы Рианны и рэпера Ламара Loyalty стал интернет-хитом, собрав за три дня свыше 15 миллионов просмотров на YouTube.

В зрелищном видео Рианна изначально предстает в довольно откровенном наряде и участвует в некоем ритуале вместе с Ламаром. После этого они вместе катаются на автомобиле и лежат на краю крыши небоскреба.