18.07.17 08:012720
Новый зрелищный клип Рианны стал хитом Сети
|31.07.17 20:37
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Видео за три дня собрало более 15 миллионов просмотров.
Видео за три дня собрало более 15 миллионов просмотров.
Новый клип американской певицы Рианны и рэпера Ламара Loyalty стал интернет-хитом, собрав за три дня свыше 15 миллионов просмотров на YouTube.
В зрелищном видео Рианна изначально предстает в довольно откровенном наряде и участвует в некоем ритуале вместе с Ламаром. После этого они вместе катаются на автомобиле и лежат на краю крыши небоскреба.