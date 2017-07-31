Новый зрелищный клип Рианны стал хитом Сети

31.07.17 20:37Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Видео за три дня собрало более 15 миллионов просмотров.

Новый клип американской певицы Рианны и рэпера Ламара Loyalty стал интернет-хитом, собрав за три дня свыше 15 миллионов просмотров на YouTube.

В зрелищном видео Рианна изначально предстает в довольно откровенном наряде и участвует в некоем ритуале вместе с Ламаром. После этого они вместе катаются на автомобиле и лежат на краю крыши небоскреба.

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