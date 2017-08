Киевский выпускник поступил в 10 вузов Америки

Георгий Солодко окончил финансово-правовой лицей в Киеве и поступил сразу в 10 американских вузов.

Георгий Солодко окончил финансово-правовой лицей в Киеве. Но застать его в столице не удалось. Он находился на курсах по немецкому языку в Мюнхене. Благо технологии позволяют, и мы созвонились с ним по Вайберу.

Как он готовился к поступлению, рассказал в интервью «КП в Украине», пишут Українські Новини.

В апреле выпускник стал обладателем «счастливого билета» в Гарвардский университет. А еще он поступил в Стэнфорд, Дартмут, Колумбийский, Северо-Восточный, Бостонский, Колгейтский университеты, а также колледж Вассара, университеты Вандербильта и Тафтса.

«Когда остальные сверстники посещали школу, на выходных отдыхали, мне предстояла сложная задача, на которую пошел сам и осознанно. Поначалу было страшно, нервничал. Но соблазн учиться в престижном университете победил неуверенность. Выбрал американские вузы потому, что в экономике, которая мне нравится, они сильные и лучшие», — рассказал Солодко.

Выпускник отметил, что для поступления ехать в Америку не нужно. Все можно сделать с помощью интернета и сдать экзамены в родном городе. Срок подачи документов в американские университеты на 9 месяцев раньше, чем в украинские. Дедлайны подачи заявки до 1 января. Экзамены начинаются с декабря по февраль. Результаты можно узнать в апреле.

Что нужно сделать?

1. В ноябре зарегистрироваться на Universal College Application. Это общая платформа для всех американских вузов. Также на этом сайте абитуриент должен заполнить на английском языке анкету Harvard College Questions for the Common Application или the Universal College Application Harvard supplement. Это резюме о себе.

2. Сдать два экзамена (в тестовой форме) SAT. Первый – общее знание школьных предметов, второй – профильных и написание сочинения на полторы тысячи слов. Для этого надо зарегистрироваться на официальном сайте экзамена (collegereadiness.collegeboard.org). Центры сдачи и расписание смотреть на этом же сайте.

3. Сертификат на знание английского TOEFL не ниже 97 баллов.

4. Аттестат.

5. Рекомендательное письмо из школы, где вы учитесь.

Также после сдачи экзаменов университет может настоять на интервью с абитуриентом через скайп

«Мне задавали вопросы про политическую ситуацию в Украине. Спрашивали, как начинался Майдан… Обо мне расспрашивали. Как семья относится к тому, что я уезжаю… Я в свою очередь расспрашивал про университет», — вспоминает Георгий.

Из всех вузов Георгий выбрал Гарвард, потому что он предоставил парню грант на бесплатное обучение. А это в общей сложности за четыре года 300 тысяч долларов. Год обучения в Гарварде около 44 тысячи долларов. Если учесть и другие расходы – это будет почти 65-70 тысяч долларов в год.

В Штаты парень отправляется в конце августа, а с 10 сентября начинаются занятия.

— До 5-6 сентября ты выбираешь предметы, которые намерен посещать. Мне нравится возможность сделать расписание под себя. На лекцию можно прийти, например, либо в 10.00, либо 12.00, или 16.00, — говорит наш собеседник.

Самое приятное в обучении — лекции можно слушать из дому. Их записи выкладывают на сайте университета.

«Я знаю ребят, которые поступили в иностранные вузы. Хотя учились в Украине в небольших городах – Первомайск, Луцк… Проблема в том, что многие ученики даже не заходят на сайты, многие не знают, что компания Coca-Cola в этом году предоставляла гранты на обучения в Америке. Нашим абитуриентам просто лень», — говорит Георгий.

511,1 тыс. абитуриентов подали заявления на вступление в вузы в 2017 году.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лидирует по количеству поданных абитуриентами заявлений на поступление в 2017 году.