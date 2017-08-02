19.07.17 13:032800
На Київщині відбудеться феєрія повітряних куль
|02.08.17 11:45
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Як повідомляє 04563.com.ua, польоти відбуватимуться над мальовничою місцевістю дендропарку «Олександрія».
Як повідомляє 04563.com.ua, польоти відбуватимуться над мальовничою місцевістю дендропарку «Олександрія».
Кулі підніматимуться у небо на висоту до 1000 метрів. Політ триватиме 40-60 хвилин. За сприятливої погоди в політ можна брати і дітей (від 7 років, зростом від 130 см).
Насолодитися красю пейзажів Білої Церкви з аеростатів можна буде як вранці, так і ввечері.