На Київщині відбудеться феєрія повітряних куль

Як повідомляє 04563.com.ua, польоти відбуватимуться над мальовничою місцевістю дендропарку «Олександрія».

Кулі підніматимуться у небо на висоту до 1000 метрів. Політ триватиме 40-60 хвилин. За сприятливої погоди в політ можна брати і дітей (від 7 років, зростом від 130 см).

Насолодитися красю пейзажів Білої Церкви з аеростатів можна буде як вранці, так і ввечері.