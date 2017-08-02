Самые пьющие в Германии - пенсионеры

02.08.17 12:34Сколько просмотров этой статьи12Сколько комментариев этой статьи0

Невероятно, но факт: в Германии больше всего пьет не молодежь, не люди среднего возраста, а пенсионеры.

К такому выводу пришли эксперты авторитетного социологического института infas, опросившие почти три с половиной тысячи жителей из всех федеральных земель Германии. Что радует: согласно результатам этого репрезентативного опроса, половина немцев вообще не берет в рот спиртное, даже пиво. Но, с другой стороны, каждый десятый из участников исследования пьет почти каждый день. Правда, сколько пьет и что именно, - это осталось за рамками опроса.

Ведро спирта

Проанализировав данные по разным возрастным группам, социологи установили, что особенно часто в Германии прикладываются к рюмке (бокалу, кружке) люди старше 65 лет: каждый шестой пьет почти каждый день, еще столько же - раз в неделю. Остальные немецкие пенсионеры, к счастью, "употребляют" только по большим праздникам.

Хотя, повторяем, вопросы о том, что именно и в каком количестве пьют опрошенные, не задавались, средние цифры по Германии известны. И они остаются практически неизменными последние пять лет. Согласно подсчетам различных учреждений (от министерства здравоохранения до Немецкого объединения по профилактике и предупреждению зависимостей), каждый немец, в среднем, выпивает ежегодно 9,6 литра чистого алкоголя. Это примерно ведро спирта крепостью 96 градусов.

Это не значит, конечно, что немцы глушат спирт ведрами. Речь идет о расчетной единице. На самом деле водки и шнапса, не говоря уже о спирте, в Германии пьют относительно мало: около восьми бутылок в год на человека в среднем. Вина тоже пьют существенно меньше, чем, например, в Италии, Франции или Испании. Зато, как хорошо известно, немцы любят пиво: на среднестатистического жителя страны приходится ежегодно более ста литров. Так что с большой долей вероятности можно сказать, что участники социологического опроса infas, в том числе и пенсионеры, каждый (или почти каждый) день пьют именно пиво.

Впрочем, особенно гордиться здесь нечем. Пиво, несмотря на свои 5 градусов, - тоже алкогольный напиток и тоже делает зависимым. По немецким понятиям уже три маленькие кружки пива превышают дневную норму. Но опять-таки неясно, превышают ли ее немецкие пенсионеры. Будем надеяться, что нет

Похожие новости

12.07.17 10:45Германия заработала на кризисе в Греции больше миллиарда евро

10.03.17 09:10В Дюссельдорфе мужчина с топором напал на людей: семеро раненых

31.01.16 13:22В Нью-Йорке в очереди на жилье от государства стоят 200 000 пенсионеров

14.09.15 20:28Немцы достали из "схрона" святыню большевиков (видео)

27.04.12 21:55Немецкий дипломат приятно удивлен николаевскими портами

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Среда, 02.08.2017

Закругление верхнее-левое

12:34Самые пьющие в Германии - пенсионеры

12:05Вірус Коксакі після курортів Туреччини може поширитися в Україні - лікар

11:45На Київщині відбудеться феєрія повітряних куль

11:28Маршрутчики опять показывают неуважение к АТОшникам

11:00Сегодня вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков отопления и воды

10:44Мінфін позичив на внутрішньому ринку півмільярда гривень

10:26Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства

10:11Долг горожан перед "Николаевтеплоэнерго" составил 68 миллионов гривен

09:59Погода во второй день августа в Украине не изменится - жарко до +36 и сухо

09:39Сегодня день десантника

09:19Состоится акция, созданная художницей из прифронтовой зоны

09:08Коллапс Пенсионного фонда: названы серьезные последствия законопроекта №6489

08:49Курс валют на 2 августа

08:34Южноукраинский реабилитационный центр приглашает детей для оздоровления

08:19Стало известно, во сколько избирателям обойдутся выборы Рады и президента

08:02Доба в АТО: бойовики 34 рази порушили перемир'я, один військовий загинув від кулі снайпера

 01.08

20:59«Туда можно переселять Зоопарк». Депутаты всерьез решили заняться санитарной очисткой парка «Победа»

20:21ЗМІ з’ясували, де і як визнають українські дипломи у світі

20:04Prozorro заощадило бюджету вже понад 19 мільярдів гривень - Гройсман

19:42Савченко продуктивно провів свій робочий візит у Києві

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

19.07.17 13:032800

Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

19.07.17 13:154040

Две головы, три ноги: в США успешно разделили уникальных сиамских близнецов

19.07.17 13:302890

Санкции заставили «Газпром» форсировать строительство газопровода в обход Украины — СМИ

19.07.17 13:455100

10 невероятных фактов о жизни в Антарктиде

Самые читаемые

23.07.17 20:0011340

Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19.07.17 17:257050

В субботу на Намыве состоится Открытый кубок Николаевской области по пляжному футболу

29.07.17 10:356450

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

22.07.17 18:006230

Умер актер, сыгравший роль главу семейства в комедии Один дома

 Дата следующего розыгрыша: 05.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама