Компания Google сделала шаг в сторону отказа от интернета в смартфоне

Думали Вы когда-нибудь о том, какой путь проделывает фотография, которую вы отправляете своему другу с помощью Telegram или другого мессенджера?

Даже если два ваших смартфона будут находиться в метре друг от друга, информация проделает значительно более длинный путь. Кроме того, если вы будете сидеть в метро рядом со своим другом, вы не сможете ничего отправить ему из-за отсутствия сигнала сети. Но у Google уже давно есть решение.

Решение есть давно, но лишь совсем недавно разработчики приложений получили возможность использовать его новейшую версию – Nearby 2.0. Речь о быстром и защищенном способе передачи данных от одного устройства к другому с помощью Wi-Fi и Bluetooth, для которого вовсе не обязательно иметь подключение к Wi-Fi-сети или сотовой сети передачи данных.

С помощью Nearby можно обмениваться информацией между устройствами, даже если в них не установлена SIM-карта. Основное требование – устройства должны находиться вблизи друг друга. В этом случае Google обещает крайне быструю передачу. А ведь если представить, сколько вокруг нас смартфонов, выйдет, что все смартфоны как будто бы вместе и недалеко друг от друга. Операторам сотовой связи эта идея может не понравиться.

Google сделала все, что могла. Nearby 2.0 доступен. Теперь все зависит от разработчиков. Если они начнут активно использовать технологию, информация сможет передаваться лишь между смартфонами, и никуда больше.