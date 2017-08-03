Дивні жарти "Укрзалізниці": людям продали квитки в неіснуючі вагони

А виявивши помилку, запропонували пасажирам або повернути в касі гроші за квиток, або ж їхати стоячи.

Стоячи! Три години! Влітку! Коли надворі - спека! Невесела перспектива, чи не так?

Прикрий випадок стався у Чернігові, пише Експрес.

"Того дня ми з мамою мали їхати до Києва у важливих справах, - розповідає Марина Ячна, чернігівка. - Купили заздалегідь квитки на електропоїзд підвищеного комфорту Неданчичі-Київ, який курсує через Чернігів. Рано-вранці, о 5.50, електричка прибула на перон. Ми почали шукати наш дев'ятий вагон. Але у складі поїзда його не було".

Виявилось, у поїзді, що прибув, вагони були пронумеровані з першого по сьомий. А далі - одразу десятий! Тож власники квитків у восьмий і дев'ятий вагони розгублено стояли на пероні.

"Люди були просто приголомшені, адже такого сюрпризу не чекали, - розповідає пані Марина. - Ми попрямували до будівлі вокзалу, щоби з'ясувати, в чому причина. Часу було обмаль, адже стоянка електрички - всього десять хвилин.У касі нам сказали, що це "технічна помилка". Запропонували повернути гроші за квитки. А хто не хоче міняти, нехай їде стоячи".

Марина та її мама від такої пропозиції відмовилися. Вільних сидячих місць у вагонах не було. А перспектива тригодинної подорожі навстоячки до самого Києва взагалі не приваблювала. Довелося здати квитки в касу.

"Ми були змушені мчати на таксі до автовокзалу - справи у Києві не могли відкласти. Автобусом дісталися столиці. Щоправда, неабияк витратилися, - обурюється жінка. - За два квитки на електричку заплатили 54 гривні. А на автобус - 200. Плюс 50 гривень - за таксі. Тож у підсумку через "технічну помилку" Укрзалізниці поїздка обійшлася в п'ять разів дорожче!"

Я телефоную на гарячу лінію "Укрзалізниці" і описую ситуацію.

"Такі випадки поодинокі, але, на жаль, таки трапляються, - зізнається оператор Оксана. - Розумієте, технічні поломки вагонів..."

Чудово! А хоча б попередити пасажирів про те, що їхніх вагонів не подадуть, можна було? Бодай за 10-15 хвилин. Бо, до речі, через коротку зупинку поїзда в Чернігові не всі пасажири неіснуючих вагонів встигли здати квитки й отримати свої гроші назад.Ось вам і електропоїзд підвищеного комфорту. Технічна помилка, технічна поломка. "Укрзалізнице", вкотре - браво!