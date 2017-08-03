Мэнсон на киевском концерте поглумился над Москвой

03.08.17 18:20Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Концерт американского рок-музыканта прошел в столичном Дворце спорта.

Эпатажный рок-исполнитель Мэрлин Мэнсон 2 августа дал концерт в столичном Дворце спорта. Музыкант представил свои новые композиции и высказался о России прямо со сцены.

В Сети было обнародовано видео с Мэнсоном, в котором он сделал довольно грубое заявление, намекая на острую тему украино-российского конфликта.

"Не люблю политических высказываний, но вы заставили Москву кричать как суку" (I don't want to be political but you just made Moscow sound like a bitch), - сказал исполнитель со сцены.

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