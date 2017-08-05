Баржа с арбузами: самые курьезные фотожабы

В Киев приплыли «арбузы Гройсмана», за короткое время ставшие мемом в интернете. Баржа с арбузами прибыла около 10.35 в порт Переяслава-Хмельницкого, где ее разгрузили, и оставшуюся небольшую часть пути арбузы проделали на грузовиках.

«Страна» следила за разгрузкой судьбоносной баржи онлайн.

Пока арбузы плыли по Днепру, интернет следил за продвижением баржи онлайн, читал твиттер от имени арбузов и рисовал «фотожабы». «Страна» собрала самые смешные из них.