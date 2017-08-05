В Николаеве пройдет мероприятие «Раскрась свою эко-сумку» Главная идея проекта - популяризация эко-дружественного образа жизни 5 августа в 17:00 в Каштановом сквере пройдет финальное мероприятие проекта «Eco_friendly» - «Раскрась свою эко-сумку». Об этом сообщается в соцсети Фейсбук. Завершающий этап проекта «Eco_friendly» реализуется при Управлении молодежной политики Николаевского городского совета. Главная идея проекта - популяризация эко-дружественного образа жизни, путем использования эко-сумки вместо полиэтиленовых пакетов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама