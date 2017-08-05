22.07.17 12:055980
В Николаеве пройдет мероприятие «Раскрась свою эко-сумку»
|05.08.17 11:22
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Главная идея проекта - популяризация эко-дружественного образа жизни
Главная идея проекта - популяризация эко-дружественного образа жизни
5 августа в 17:00 в Каштановом сквере пройдет финальное мероприятие проекта «Eco_friendly» - «Раскрась свою эко-сумку».
Об этом сообщается в соцсети Фейсбук.
Завершающий этап проекта «Eco_friendly» реализуется при Управлении молодежной политики Николаевского городского совета.
Главная идея проекта - популяризация эко-дружественного образа жизни, путем использования эко-сумки вместо полиэтиленовых пакетов.