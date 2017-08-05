ТОП-5 знаменитостей с серьезными психическими расстройствами

Талантливые люди все чаще становятся жертвами тяжелых психических расстройств.

Джоан Роулинг

Английская писательница Джоан Роулинг никогда не скрывала, что страдает затяжными депрессиями, во время которых чувствует себя совершенно разбитой. Именно клиническая депрессия вдохновила Роулинг на создание образов дементоров.

Вайнона Райдер

Талантливая актриса Вайнона Райдер страдает от клептомании, которая развилась у актрисы на фоне постоянного стресса.

Брук Шилдс

Модель и актриса Брук Шилдс была едва ли не первой знаменитой женщиной, не побоявшейся открыто говорить о послеродовой депрессии.

Аманда Байнс

Актриса Аманда Байнс облила свою собаку бензином, чтобы затем поджечь. Собаку спасли, а актрису поместили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, где ей и поставили диагноз «шизофрения».

Мэри-Кейт Олсен

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен страдает от нервной анорексии. Девушка с трудом ходит и ориентируется в пространстве.