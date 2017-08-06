Над надсекретної базою США пролетів НЛО (відео)

06.08.17 16:35Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

На відеохостингу Youtube 3-го серпня був опублікований відеозапис, на якій НЛО пролетів над Зоною-51 в штаті Невада

Як стверджують уфології, в цій зоні знаходиться військово-повітряна база, де вчені працюють з інопланетними технологіями. Очевидець, який побачив НЛО і зміг зняти його на відео, стверджує, що «Зона-51» розташовується прямо під об’єктом, який летить на дуже великій швидкості.

Об’єкт летів абсолютно безшумно, і автор припускає, що він сконструйований зі спеціальних матеріалів з високим рівнем зображення. Крім того, видно, що об’єкт закруглений позаду, а попереду немов обрізаний. В опублікованому ролику представлені та інші матеріали, зокрема невідомий літальний апарат, який був помічений на Україні.

Автор збирався зробити фотознімок своїх друзів за допомогою камери нічного бачення, однак побачив НЛО, який на звичайну камеру зняти було неможливо. Відзначимо, що зона 51 – це секретна назва військової бази в США, де розробляються експериментальні літальні апарати та системи озброєння.

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