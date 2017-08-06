Американского ведущего отстранили от работы за фото гениталий

Адвокат телеведущего категорически отверг обвинения в адрес своего клиента.

Канал Fox News приостановил действие трудового соглашения с телеведущим Эриком Боллингом за его неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей. Об этом в субботу сообщил телеканал.

"Эрик Боллинг временно отстранен от своих обязанностей до получения результатов ведущегося внутреннего расследования", - информировала пресс-служба Fox News. Адвокат телеведущего Майкл Боуи категорически отверг обвинения в адрес своего клиента. "Анонимные, неподтвержденные утверждения лживы и несправедливы. Мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, чтобы Эрик смог вернуться на работу как можно скорее", - отметил адвокат.

Согласно сведениям Fox News, поводом для отстранения стала публикация в пятницу либерального сетевого издания The Huffington Post, согласно которой, Боллинг был уличен в том, что направлял трем своим коллегам фотографии мужских гениталий. Он ведет программу Specialists ("Специалисты"), которая выходит в эфир в будние дни вечером, и субботнюю Cashin' In.