Голливудская пара приехала в Украину

06.08.17 19:24Сколько просмотров этой статьи90Сколько комментариев этой статьи0

До Чернівців приїхало відоме подружжя голлівудських акторів Міла Куніс та Ештон Катчер. До міста пара приїхала всього на кілька годин із Будапешта, де бере участь у зйомках фільму.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

Зазначимо, що Чернівці є батьківщиною Міли Куніс, яка народилася саме в цьому місті.

Так, кінорежисер Сергій Скобун провів екскурсію для акторів

"Вони приїхали з Будапешта буквально на кілька годин в особистих питаннях. Зустрілися з ними у кав'ярні "Кофеїн" поблизу Театральної площі. Мілі та Ештону дуже сподобалося місто. Я помітив у них тільки єдиний натяк на погані українські дороги", – розповів Скобун.

Він додав, що спершу спілкувався із зірковим подружжям англійською мовою, проте згодом Міла попросила перейти на російську.

"Я дома, и я хочу разговаривать родным языком", – сказала вона. Розмовляли про кіно, розмовляли про той проект, який ми їй запропонували. Вони подивилися частину відео із фільму "Легенда Карпат" і їм сподобалося!, – розповів режисер.

Він також зазначив, що Міла Куніс хотіла б знятися в українському фільмі.

"Вона побачила ці зйомки, які ми проводили. Сподобалися ті локації і ті костюми. Вона так і сказала: "Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі", – сказав Скобун.

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