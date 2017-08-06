В метро Торонто женщина покусала собаку

Хозяйка собаки вела себя агрессивно.

В вагоне метро Торонто женщина кусала и била свою собаку, которая все это время сидела у нее на коленях.

Как пишет The New York Daily News, спустя некоторое время хозяйку животного пытались остановить возмущенные подобным отношением пассажиры, однако это лишь разозлило ее. На видео, которое попало в Сеть, запечатлено, как собака пытается отойти от хозяйки, но та грубо притягивает животное обратно с помощью поводка.

По словам очевидцев, к женщине также подошли три сотрудника метро, после чего она вышла из вагона.