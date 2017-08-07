Увечері 7 серпня жителі Європи побачать місячне затемнення

07.08.17 13:18Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Сьогодні жителі України та інших країн Європи зможуть спостерігати часткове місячне затемнення.

Весь процес займе близько двох годин, найкраще затемнення буде видно о 23:20, повідомляє УНІАН .

Перші ознаки затемнення можна буде помітити приблизно о 22:23 по Києву. Захід сонця для української столиці очікується приблизно о 20:33, тому перешкодити спостерігати затемнення може тільки висока хмарність.

Астрономи відзначають, що тінь від Землі закриє південну чверть повного Місяця. Для спостерігачів із Землі освітлена частина біля кордону тіні буде здаватися червоною. Таке явище пояснюється тим, що супутник навіть в разі затемнення продовжує освітлюватися, але по дотичній. Затемнення можна буде побачити в Європі (крім Ісландії), Азії, Африці, Австралії та Антарктиді.

Так зване часткове затемнення виникає, якщо Місяць потрапляє в повну тінь Землі тільки частково. При цьому та частина Місяця, на яку падає тінь Землі, виявляється темною, але частина Місяця, навіть в максимальній фазі затемнення, залишається в півтіні і висвітлюється сонячними променями.

Наступне місячне затемнення відбудеться 31 січня 2018 року.

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