26.07.17 08:123060
Покупателей секс-рабов в Сети будет вычислять чат-бот
|08.08.17 19:35
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Разработчики скрыли его под поддельными секс-объявлениями.
Разработчики скрыли его под поддельными секс-объявлениями.
Microsoft научила чат-бота вычислять потенциальных клиентов площадок по продаже секс-услуг, передает Wired. Чат-бота разработчики скрыли под поддельными секс-объявлениями, а также обучили его вести разговор.
Издание сообщает, что робот в состояние обсуждать с потенциальным покупателем предполагаемый возраст, тип и телосложение, а также специализацию на определенных фетишах секс-раба.
Однако как только собеседник пытается обсуждать непосредственно покупку, чат-бот информирует его о незаконности действий.
"Покупка секс-раба является незаконной и может нанести серьезный вред жертве, а также способствует развитию торговли людьми", - отмечает чат-бот.
Кроме того, данные о разговоре оперативно передаются в правоохранительные органы.