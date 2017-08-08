Покупателей секс-рабов в Сети будет вычислять чат-бот

Разработчики скрыли его под поддельными секс-объявлениями.

Microsoft научила чат-бота вычислять потенциальных клиентов площадок по продаже секс-услуг, передает Wired. Чат-бота разработчики скрыли под поддельными секс-объявлениями, а также обучили его вести разговор.

Издание сообщает, что робот в состояние обсуждать с потенциальным покупателем предполагаемый возраст, тип и телосложение, а также специализацию на определенных фетишах секс-раба.

Однако как только собеседник пытается обсуждать непосредственно покупку, чат-бот информирует его о незаконности действий.

"Покупка секс-раба является незаконной и может нанести серьезный вред жертве, а также способствует развитию торговли людьми", - отмечает чат-бот.

Кроме того, данные о разговоре оперативно передаются в правоохранительные органы.