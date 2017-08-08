Странные привычки кошек — какие и почему

Коты милые, мягкие и невероятно симпатичные. Но они могут быть ужасно раздражающими существами, которые плевать хотели на ваше личное пространство и достоинство.

1. Тереться о лицо

Если кот трется о Ваше лицо, он проявляет любовь и нежность. На щеках и в уголках рта у котов располагаются специальные железы. Во время трения о ноги, руки и другие части человеческого тела коты оставляют свой запах. Это такой особый «комплимент» по-кошачьи.

2. Приносить хозяину «подарки»

Котам нравится приносить хозяевам мертвых мышей, птиц, ящериц и насекомых. Даже после «Нет уж, спасибо» питомцы будут продолжать одаривать Вас. Это совершенно нормально, это проявление заботы и любви. Откуда коту знать, что люди не едят мертвых грызунов и жуков? Чтобы питомец перестал охотиться на живую добычу, нужно обеспечить его достаточным количеством игрушек для охоты в пределах дома.

3. Пить воду из унитаза

Коты очень старательно следят за своей шерсткой, постоянно вылизываются, поддерживают чистоту. Поэтому может показаться странным, что им так нравится пить воду не из чистых мисок и банок, а из… унитаза. Однако на то есть свои причины. Вода в унитазе обычно свежее, чем в банках и других емкостях, потому что она постоянно обновляется. Не стоит беспокоиться, ничего опасного в таком поведении нет. Однако нельзя допускать кота к унитазу, к которому прикреплены какие-либо химические чистящие средства (например, стикеры, придающие приятный аромат при каждом смывании), либо этими средствами обработаны сливной бачок, или край унитаза. В этом случае лучше обезопасить питомца, закрывая крышку унитаза после каждого использования.

4. Есть растения и цветы

Потребление в пищу небольшого количества травы очень полезно для кошачьего организма. Однако в больших объемах трава может спровоцировать рвоту или оказать слабительное действие. Если кот частенько покусывает траву на окне, необходимо убрать из горшков с цветами все посторонние предметы. Кроме того, очень важно знать, какие цветы и растения безопасны для котов. Ведь многие из них могут вызвать очень серьезные заболевания и даже привести к летальному исходу!

5. Грызть шерстяные клубки

Котам нравится есть несъедобное. По непонятным причинам клубки шерстяных ниток особенно привлекают питомцев. Некоторые коты любят просто послюнявить клубок, помять его когтями. Другие не прочь скушать нитку. Некоторые коты могут даже прогрызть большую дыру в вязаном свитере! Но такое поведение уже не нормально, это явное проявление агрессии. Следует обратиться к ветеринару. Чтобы кот не грыз шерстяные клубки, нужно обеспечить его большим количеством безопасных игрушек.

6. Спать весь день

Как известно, коты спят большую часть дня. Нет, это не лень. Это способ выживания. Еще со времен жизни в дикой природе коты привыкли накапливать энергию. Они выработали свою «энергосберегающую» стратегию: немного поохотиться, выложившись на полную, и остаток дня провести во сне. Такая же модель поведения сохранилась и у домашних котов – какое-то время они резвятся и бегают, а потом весь день отдыхают и отсыпаются.

7. «Говорить» без умолку

Как и люди, некоторые коты более «разговорчивы», чем другие. Они могут мяукать и завывать целыми днями. Считается, что наиболее «болтливы» азиатские породы кошек, особенно сиамцы. Если кот не взволнован, не напуган, не показывает всем видом, что у него что-то болит, то беспокоиться о слишком частом демонстрировании вокальных данных не стоит. Однако если раньше кот вел себя спокойно, а последнее время вдруг стал без умолку кричать и мяукать, следует показать его ветеринару. Такая перемена поведения может быть сигналом какого-либо заболевания, например, гипертиреоза.

8. Массировать что-нибудь лапками

Коты любят взбираться на колени и массажировать любимым хозяевам ноги. Такое поведение – явный признак доверия. Кот показывает, что он чувствует себя в безопасности, что ему уютно и спокойно. Такое поведение закладывается в питомце еще с детства, когда он, будучи маленьким котенком, с любовью массировал крохотными лапками мягкий пушистый живот мамы-кошки, лакомясь вкусным молочком.

9. Лизать пальцы

Если кот привык лизать хозяину пальцы, на то есть несколько возможных причин. Первая: коту просто нравится запах человеческого тела или крем для рук, которым намазаны пальцы. Вторая: питомец демонстрирует свою любовь. Если же кот лижет пальцы слишком активно и при этом проявляются какие-либо иные признаки взволнованности, следует обратиться к ветеринару.

10. Чихать

Как и люди, коты иногда страдают от аллергии, раздражения носовой пазухи и различных заболеваний верхних дыхательных путей. Все эти неприятности могут сопровождаться чиханием и насморком. Обычно причиной чихания становится вирусная инфекция, подхваченная здоровым котом от больного. Если оно продолжается более двух-трех дней, следует обратиться к ветеринару.

11. Резвиться всю ночь

Коты по природе склонны к ночной активности, когда супер-зрение позволяет им с легкостью охотиться на добычу. Большинство домашних котов стараются подстроить режим так, чтобы бодрствовать тогда же, когда это делают хозяева. Но так происходит далеко не всегда. Если питомец – полуночник, рекомендуется устроить ему активные игрища и накормить прямо перед тем, как ложиться спать. Это позволит питомцу выплеснуть энергию, успокоиться и мирно улечься спать. Очень важно: если пожилой кот перестает спать по ночам и постоянно о чем-то беспокоится, необходимо показать его ветеринару, так как это могут быть ранние признаки гипертиреоза.

Все кошки разные, и объединяет их одно — любите их, и они ответят вам тем же.