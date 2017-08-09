26.07.17 14:493030
В центре Днепра велосипедисты устроили лежачий протест
|09.08.17 11:27
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Они требовали обратить внимание на небезопасность инфраструктуры езды на велосипеде.
Они требовали обратить внимание на небезопасность инфраструктуры езды на велосипеде.
В центре Днепра велосипедисты устроили "лежачий протест", пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме гибели велосипедистов на дорогах.
Об этом пишет Радио Свобода.
В акции приняли участие несколько десятков людей. Они пришли с плакатами "Хватит нас убивать!", "Зеленый свет жизни!", "Я хочу жить!".
Участники акции легли на асфальт около своих велосипедов, изображая тела погибших на дороге велосипедистов. Один из организаторов накрылся пленкой.
С начала 2017 года в Днепропетровской области официально зафиксировано 58 наездов на велосипедистов.