Они требовали обратить внимание на небезопасность инфраструктуры езды на велосипеде.

В центре Днепра велосипедисты устроили "лежачий протест", пытаясь привлечь внимание общественности к проблеме гибели велосипедистов на дорогах.

Об этом пишет Радио Свобода.

В акции приняли участие несколько десятков людей. Они пришли с плакатами "Хватит нас убивать!", "Зеленый свет жизни!", "Я хочу жить!".

Участники акции легли на асфальт около своих велосипедов, изображая тела погибших на дороге велосипедистов. Один из организаторов накрылся пленкой.

С начала 2017 года в Днепропетровской области официально зафиксировано 58 наездов на велосипедистов.