Благодаря несмытому унитазу задержали подозреваемого в краже

09.08.17 12:31Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Квартирную кражу в Калифорнии удалось раскрыть благодаря доказательствам, которые преступник оставил, не слив бачок унитаза.

Невоспитанный преступник не смыл за собой в туалете, оставив полиции образцы своего ДНК. Это позволило правоохранителям установить личность злоумышленника.

Поэтому 28 июля, почти через год после совершения преступления, злоумышленник был задержан.

Суд назначил 42-летнему подозреваемому залог в размере 70 тысяч долларов, сейчас он содержится под стражей.

Полиция говорит, что собирает любые доказательства, которые остаются на месте преступления.

Детектив Тим Ломан рассказал, что подозреваемый "сделав своё дело, не слил воду из бачка".

"Большинство людей не знают о том, что образцы ДНК можно получить не только из волос и слюны", - рассказал он BBC News.

"Мы изучаем любые предметы, которые могут остаться на месте преступления. Сигарета, жестяная банка и все такое прочее".

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