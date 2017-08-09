Конец света 2017: отдыхающие в Калифорнии приняли гигантское облако за апокалипсис, видео

Гигантское облако накрыло один из пляжей в калифорнийском Санта-Крузе. Это вызвало панику среди отдыхающих – многие подумали, что наступил «конец света».

Сейчас видео, где изображено надвигающееся облако, набирает количество просмотров в Сети.

«Зонтики улетали, мне песком засыпало лицо, люди в спешке покидали пляж. Прошло несколько минут и туманное облако прошло мимо, выглянуло солнце», - комментирует увиденное автор ролика.

Понятное дело, сразу же начали выдвигаться предположения о происхождении этого природного явления. Некоторые пользователи считают, что в густом тумане запрятался космический корабль. Многие отмечают, что облако выглядит очень пугающе, такое впечатление, что в любой момент оно просто упадет.

На YouTube видео было выложено 7 августа. Ну а по словам автора, наблюдения за облаком он делал в начале этого месяца.