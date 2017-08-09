Российская художница напоила гостей выставки своей менструальной кровью

Эпатажная художница из Москвы Полина Музыка подготовила посетителям своей выставки очень неприятный сюрприз. Своим проектом женщина в буквальном смысле вызвала у гостей отвращение и рвоту.

Для выставки, посвященной оскорблению чувств, художница сделала весьма необычную инсталляцию. Полина разлила по пластиковым стаканчикам красное вино, предварительно приправив его своей менструальной кровью.

Этот «экспонат» Музыка разместила в центре выставочного зала, сопроводив его табличкой, в которой рассказала о привороте на месячных. Однако не все посетители выставки «Самое лучшее феминистское искусство» догадались, что разлитое по стаканчикам вино совсем не угощение и принялись пить напиток с менструальной кровью.

Узнав о творческой задумке автора, участники сомнительного перформанса испытали отвращение. У некоторых посетителей, угостившихся вином с «секретным ингредиентом», началась рвота.

Однако сама художница, узнав о случившемся, не только не посочувствовала гостям своей выставки, но и позлорадствовала, рассказывая о неприятном инциденте в своем микроблоге в Facebook.

«Сделала работу для выставки про оскорбление чувств, которую курировал Денис Семенов. Рабочее название - "самое лучшее феминистское искусство". Монтировала во время выставки. На столе стаканчики с вином. Под ними экспликация, рассказывающая про приворот на месячных. В вине моя менструальная кровь. Работа просуществовала 10-15 минут. Кто не читал текст - тот лох. Теперь я всех приворожила. Денис говорит, кого-то после осознания вырвало. Любовь - это боль», - написала в своем посте Полина.