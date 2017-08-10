Facebook запустил собственный видеосервис

10.08.17 10:36Сколько просмотров этой статьи83Сколько комментариев этой статьи0

Сервис Watch ориентирован на периодические видеопрограммы.

Компания Facebook представила новый сервис Watch для просмотра видеозаписей. Об этом говорится в сообщении компании от 9 августа.

Watch будет работать на мобильных платформах, на ноутбуках и стационарных компьютерах. Доступ к сервису можно будет получить с мобильных устройств, компьютеров и телевизоров с установленным приложением Facebook, говорится в сообщении компании.

Сервис ориентирован на периодические видеопрограммы и позволит пользователям не пропускать очередной выпуск. Таким образом, на Facebook Watch будет возможность смотреть интернет-шоу, прямые трансляции со спортивных соревнований и комментировать их.

Вкладка Watch будет персонализированной для каждого пользователя: прежде всего в нее попадут программы, которые нравятся друзьям. Watch также позволит смотреть онлайн-трансляции и следить за любимыми авторами видео. В нем можно будет отмечать ролики для просмотра позднее, подписываться на авторов и находить новые видео по рекомендациям или поисковым запросам.

Будет ли Facebook принудительно заставлять пользователей обычного приложения соцсети смотреть видео только в Watch, не сообщается. Однако следует отметить, что ранее похожим образом Facebook ограничил возможность писать личные сообщения через обычное приложение, выделив мессенджер в отдельный сервис.

Отдельная лента для видео в Facebook была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы. По замыслу компании, видеоленты заменит новая вкладка Watch, где будут изложены видеопрограммы, многие из которых сделаны на деньги Facebook.

В настоящий момент Facebook уже заключил контракты с компаниями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media и другими, которые ориентируются на аудиторию в возрасте 30-40 лет.

Facebook в последние несколько лет активно развивает показ видео в социальной сети. Видеоролики пользуются приоритетом в ленте фейсбука, а также начинают автоматически проигрываться.

В 2016 году Facebook озаботился созданием собственного контента и нанял основателя развлекательного сайта CollegeHumor Рики Ван Вина, а также несколько других влиятельных специалистов в этой области.

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