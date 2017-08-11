28.07.17 17:415920
Американцы ищут в Сети способы «пережить ядерный удар»
|11.08.17 12:08
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Динамика популярности фразы "Как пережить ядерный удар" выросла с нуля до сотни баллов
Динамика популярности фразы "Как пережить ядерный удар" выросла с нуля до сотни баллов
Пользователи Google стали активно искать информацию о том, как пережить ядерный удар. Согласно данным системы Google Trends, с 8 по 10 августа пиковая динамика популярности фразы "Как пережить ядерный удар" выросла с нуля до сотни баллов.
Таким образом она в несколько раз превысила показатели традиционно популярных вопросов "Как разбогатеть" и "Как прославиться", передает Хроника.инфо со ссылкой на Украинские новости.
Большинство запросов о ядерной безопасности пришлись на Соединенные Штаты. Следом за ними идут Канада, Великобритания, Австралия и Индия.
В течение первой недели августа также выросла популярность запроса "Северная Корея". До 5 августа она приблизительно соответствовала популярности запросов "Россия" и "Иран", однако потом резко начала расти. 8 августа северокорейский запрос начал резко набирать популярность и в течение суток обогнал своих классических соседей в несколько десятков раз.
Единственным штатом, в котором запрос про ядерную атаку стал наиболее популярным, оказались Гавайи — самый западный регион, официально входящий в состав Соединённых Штатов. При этом в список похожих запросов по теме "Северная Корея" вошёл Гуам — тихоокеанская заморская территория США.