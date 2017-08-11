В Украине определили лучший жилой дом

Накануне Дня строителя, который отмечают во второе воскресенье августа, в Минрегионразвития наградили победителей конкурса на лучшие дома, которые были построены и приняты в эксплуатацию в 2016 году.

По итогам конкурса «Лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины в 2016 году» было определено 11 победителей в четырех номинациях. Журю конкурса выбрал лучшие объекты жилищного строительства, общественного назначения, инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объекты производственного назначения. А награду за лучший жилой дом в стране получила компания KADORR Group.

Отметим, что свои жилые дома эта компания называет «Жемчужинами». Застройщик уверяет, что строительство происходит по всем европейским стандартам и часто сдаются в эксплуатацию раньше запланированных сроков.

Так, по оценкам жюри конкурса, «Пятнадцатая Жемчужина» от строительной компании KADORR стала лучшим жилым домом в Украине. А в преддверии профессионального праздника, в Минрегионразвития наградили победителей.

«Пятнадцатая Жемчужина» – это 18 этажный дом, строительство которого было начато в 2013 году в Таирово, Одесская область. В жилом доме предусмотрены коммерческие помещения, подземный и наземный паркинг, детская площадка. Фасад дома оформлен из стекла. Отопление новостройки происходит от домовой котельной.

Отметим, что владельцем компании-победителя является бизнесмен Аднан Киван. Он один из первых застройщиков Украины, который давал клиентам личные гарантии касательно сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Надо сказать, что KADORR Group – одна из самых больших строительных компаний, которая действует в южном регионе страны.