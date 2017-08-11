Самый дорогой фильм в истории французского кино провалился в прокате

Фильм «Валериан и город тысячи планет» именитого французского режиссера Люка Бессона провалился в прокате. Мнения критиков касательно фильма разошлись

Фильм «Валериан и город тысячи планет» называют самым дорогим в истории французского кино. И с этим не поспоришь, ведь на его создание потратили более 200 миллионов долларов, а еще около 60 миллионов ушло на рекламу. Но видимо, ни колоссальный бюджет самого фильма, ни рекламная кампания не спасла его от провала.

Вчера, 10 августа, «Валериан» вышел в украинский прокат, но до этого его премьера состоялась в Америке и Европе. Судя по кассовым сборам, фильм провалился и объяснений этому сразу несколько.

В первую очередь критики называют неподходящее время премьеры. «Валериан» вышел в широкий прокат накануне «Планеты обезьян», которая имеет куда больше фанатов за счет предыдущих частей. Кроме того, сейчас в кинотеатрах все еще показывают «Дюнкерка». Этот фильм создал Кристофер Нолан, поклонников творчества которого явно больше, чем у Бессона.

Что касается финансовой стороны, то за первый уик-энд в Америке «Валериан и город тысячи планет» собрал всего 17 миллионов долларов. Для сравнения, «Дюнкерк» Нолана за то же время получил 50 миллионов прибыли. Европейские зрители, судя по сборам, тоже не оценили старания французского режиссера – там удалось заработать всего три миллиона долларов.

Надо сказать, что убытки от провала фильма понесет не только компания режиссера EuropaCorp, но и еще две фирмы. В частности. Речь идет о STX, который занимался рекламой, и китайской компании Fundamental Films, которая вложила в создание этого кино около 70 миллионов долларов.

Среди причин провала «Валериана», кроме неудачного времени премьеры, критики называют и устаревший сюжет. Ведь фильм снят по комиксах, которые «уже никому не интересны». Не оценили и главных героев фильма – критики считают, что Делевинь и Дехаан не те актеры, ради которых зрители толпами пойдут в кино.

Еще одним промахом создателей считают то, что в фильме главный акцент был сделан скорее на спецэффектах и именитости режиссера. Критики убеждены, что Бессону не следовало ставать «нос к носу» с Ноланом.