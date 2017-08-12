Наташа Королева потрясла ляжками и трусами

12.08.17 08:19Сколько просмотров этой статьи102Сколько комментариев этой статьи0

Певица Наташа Королева устроила форменную провокацию, поразив поклонников своим новым творчеством.

Публика давно привыкла, что Наташа Королева поет лишь о желтых тюльпанах, синих лебедях и маленькой стране. Однако артистка удивила публику, сменив свой надоевший «правильный» образ на очень провокационный. На удивление всем певица создала группу с шокирующим названием «Попанбенд». О новом проекте Наташа рассказала в интервью womansstyle.ru.

«Мы часто устраиваем капустники для своих, о них знает весь шоу-бизнес. Ребята из моего коллектива делают для таких вечеров очень юморные номера. Так и родился "Попанбенд", в который вошли наша Аня Попочка, барабанщик Андрюха Пуля и гитарист Проня», - рассказала в интервью Королева.

Судя по всему, репертуар у нового музыкального коллектива будет похлеще, чем у скандальной группы Сергея Шнурова «Ленинграда». Один припев из дебютной песни «Попанбенда» красноречивее любых слов:

«Стирала тебе трусы, Гладила тебе рубашки! Ну на кого, скажи мне, ты Променял вот эти ляжки?».

Исполнительница «Желтых тюльпанов» уверена, что творчество ее группы найдет отклик у молодой аудитории.

Примечательно, что воспетые в песне ляжки при желании ее поклонники смогут рассмотреть в деталях – Наташа сняла провокационный клип на эту композицию.

«Мы не собираемся переходить дорогу "Ленинграду" или кому-то еще. "Попанбенд" – отдельный и очень яркий коллектив. Мне кажется, что они уже готовы в свободное плавание. Посмотрите на Аню: она артистичная, сексуальная и очень талантливая», - говорит Королева.

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