Арнольд Шварценеггер снимется в "Терминаторе-6"

12.08.17 09:33Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Теперь он сыграет человека – прототипа Терминатора. Съемки фильма начнутся в марте 2018 года.

70-летний актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил о своем участии в шестой части фантастического боевика "Терминатор", режиссером которого станет Джеймс Кэмерон - создатель первых двух серий.

  • В марте 2018 года я приступаю к съемкам "Терминатора-6". Возвращаются также режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Дэвид Элиссон, - заявил Шварценеггер.

В свою очередь Кэмерон отметил, что Шварценеггеру в шестой части достанется роль не киборга, а человека – прототипа Терминатора.

КСТАТИ

Благодаря боевику Кэмерона слово "терминатор" давно стало нарицательным, а фраза Терминатора-Шварценеггера I’ll be back вошла в список самых популярных киноцитат.

Кэмерон был режиссером первых двух частей фильма. Образ Терминатора приснился ему во время болезни: в горячке он увидел некую женщину, которая бежит от страшного монстра, способного изменять свою форму, когда заблагорассудится, и имеющего горящие красные глаза.

Следующие части саги про киборга снимали уже другие режиссеры. Кэмерона приглашали на роль консультанта по персонажам.

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