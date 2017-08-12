iPhone 7s в этом году не будет

12.08.17 18:14Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

За последние годы многие привыкли к тому, что компания Apple сначала выпускает новое поколение устройства с новой цифрой в названии, а на следующий год предлагает легкое обновление с этой же цифрой и приставкой «S».

Не всем пользователям это нравилось и, похоже, что в этом году яблочная корпорация может наконец-то прервать эту «S»-серию.

К такому выводу пришло сразу несколько авторитетных изданий, блогеров и аналитиков. Поэтому ждать iPhone 7s в этом году не стоит.Например, Джон Грубер из Daring Fireball, довольно авторитетный блогер по теме Apple, считает, что Apple не собирается называть свои новые телефоны iPhone 7s.

Это было бы весьма опрометчиво и глупо делать iPhone 8 и звучащие, как заведомо устаревшие, iPhone 7s. Все аппараты в этом году будут новыми и звучать должны как новые, иначе устройство со старым названием никто не купит. Альтернативных названий блогер не приводит.Однако, их приводит ресурс Apple Insider, который считает, что новые iPhone будут идти единой линейкой. Например, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 8 Pro. Кроме того, не исключен и более радикальный вариант – iPhone, iPhone Plus и iPhone Pro. Компания вполне может уйти от цифр и сделать так же, как сделала с компьютерами Mac и новым iPad – убрать нумерацию и оставить просто название линейки.Какой путь выберет Apple мы узнаем совсем скоро.

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