В NASA назвали звезду, которая вдвое старше Солнечной системы

Возраст звезды может составлять от 5,4 до 9,5 млрд лет.

Звезда TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются семь планет, может быть почти вдвое старше Солнечной системы. Как заявляют ученые NASA, возраст звезды может составлять от 5,4 до 9,5 млрд лет. Это вдвое больше, чем наша собственная Солнечная система, возраст которой составляет около 4,5 млрд лет.

Кроме того, по данным NASA, все семь планет в системе, вероятно, привязаны к своей звезды, каждая из которых имеет бесконечные дни и ночи.