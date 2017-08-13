В NASA назвали звезду, которая вдвое старше Солнечной системы

13.08.17 10:31Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Возраст звезды может составлять от 5,4 до 9,5 млрд лет.

Звезда TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются семь планет, может быть почти вдвое старше Солнечной системы. Как заявляют ученые NASA, возраст звезды может составлять от 5,4 до 9,5 млрд лет. Это вдвое больше, чем наша собственная Солнечная система, возраст которой составляет около 4,5 млрд лет.

Кроме того, по данным NASA, все семь планет в системе, вероятно, привязаны к своей звезды, каждая из которых имеет бесконечные дни и ночи.

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