В Одессе проходит ЛГБТ-прайд: все подробности

Участники парада прошли около 50% маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов.

В Одессе на Приморском бульваре одновременно проходят акция за права ЛГБТ и "акция за традиционные ценности".

Как сообщает "Радио Свобода", правоохранители взяли участников ЛГБТ-прайда в плотное кольцо ради безопасности.

По информации "Интерфакс-Украина", участники ЛГБТ-парада "Одесса Прайд – 2017" прошли около 50% маршрута из-за препятствий со стороны оппонентов.

В общей сложности на парад в воскресенье собрались от 150 до 200 человек. Они сконцентрировались на Приморском бульваре недалеко от Воронцовского дворца.

Затем, под охраной значительного количества полиции и бойцов Нацгвардии Украины, скандируя лозунги "Имеем право быть собой" и "Равенство – это будущее", дошли до памятника Дюку де Ришелье.

Там собрались несколько десятков противников парада из числа представителей правых организаций.

Чтобы предотвратить столкновения, полиция остановила продвижение парада. В знак протеста участники "Одесса Прайд – 2017" сели на площади вокруг памятника, не желая уходить, не завершив парад.