На Майдане развернули флаг непризнанной Ичкерии

Флаг развернул президентский полк. На акцию в центре Киева пришли татары, Амина Окуева и бойцы батальона им. Джохара Дудаева.

На Майдане Независимости в Киеве военные отдельного президентского полка днем 13 августа развернули национальный флаг непризнаненой Ичкерии, сообщает КорреспонденТ.net

На акцию пришли бойцы батальона имени Джохара Дудаева, в т.ч. его бывший боец Амина Окуева, а также представители крымскотатарского народа.

"Я хочу от имени крымскотатарского народа, от имени всех украинский, поздравить чеченцев, воюющих против российских войск. Вместе мы победим", - цитирует Громадське ТБ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, выступившего на акции.

Окуева поблагодарила Украину за поддержку в борьбе за свободу Ичкерии. По ее словам, акция призвана показать, что врагам не удалось сломить "волю к победе и наш дух".

Организатор акции Казбек Абдурзаков рассказывает, почему флаг Ичкерии подняли сегодня и именно на Майдане Киева:

Во время акции был также исполнен гимн Украины.

Как проходила акция - в обзоре:

Ичкерия - непризнанное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Было практически ликвидировано российскими властями в 2000 году.