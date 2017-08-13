Парень пробежал всю Швейцарию во имя любви к украинке

13.08.17 17:44Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Американец хотел таким необычным образом сделать ей предложение.

33-летний Изяслав Коза (уроженец Молдавии живет в Нью-Джерси (США )) за 10 дней пробежал 500 км по Швейцарии, сообщает Вокруг Света.

Он стартовал из Мюстаира на границе с Италией и финишировал в Шанси. Всю воду, еду и вещи он нес на себе, за день пробегал около 50 км, ночевал в отелях. По пути он увидел много интересных мест – Швейцарский национальный парк, Давос, Цюрих, Биль, Невшатель, Ньон и Женеву.

Это не первый подобный опыт парня. Он уже пробежал так же Кубу, Ирландию, Францию, США и Великобританию. Все забеги он посвятил своей девушке – уроженке Украины. В этот раз он выбрал Швейцарию, так как девушка недолгое время жила здесь до того, как переехать в США, и очень полюбила эту страну. Изяслав отмечает: «Легко говорить, что ты кого-то любишь просто так. А вот если ты выходишь из своей зоны комфота, это другое дело».

Во время путешествия ему пришлось бороться с болезнью и мозолями на ногах, терпеть сильную жару и перебежать два сложных горных хребта. Но парень говорит, что красота Швейцарии все компенсировала. В добавок к этому он открыл для себя некоторые ее культурные особенности: «Швейцарцы очень пунктуальны. В другой стране, если вы придете через 10 минут после закрытия магазина, вас все равно обслужат. Но только не здесь. Магазин закрывается в 12.00 – значит закрывается. А еще здесь везде бесплатная питьевая вода!»

Девушка прилетела в Женеву встретить Изяслава в конце забега. И она сказала «да».

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