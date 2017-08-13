Британские автобусы начнут "пить кофе"

В Лондоне остро стоит вопрос чистоты воздуха - в центре города из-за обилия транспорта и плотной застройки качество воздуха хуже, чем в среднем в Европе.

Предприниматель Артур Кей создал компанию, которая собирается выпускать биотопливо для лондонских автобусов из переработанного кофе, сообщает BBC.

Компания Biobean занимается сбором кофейных отходов (жмыха) в крупных лондонских кофейнях наподобие Costa Coffee и переработкой его в жидкое топливо. Через несколько недель компания рассчитывает продемонстрировать прототип автобуса, который будет работать исключительно на таком топливе.

В Лондоне остро стоит вопрос чистоты воздуха - в центре города из-за обилия транспорта и плотной застройки качество воздуха хуже, чем в среднем в Европе. "Мы переживаем период, когда общество отходит от зависимости от ископаемых видов топлива и начинает использовать другие виды, и биотопливо занимает важное место в этом процессе", - говорит Артур Кей.

Биохимический метод, с помощью которого из кофейного жмыха извлекается горючее, запатентован, но в нем используется процесс экстракции гексаном, в ходе которого отходы подвергаются выпариванию. С помощью этого метода извлекается 15-20% содержащегося в массе отходов масла, а остаток превращается в комочки, которые можно сжигать в печках. Недостатка в сырье, говорит Кей, в Лондоне не предвидится.

"В Британии ежегодно потребляется 500 тысяч тонн кофе, и если бы мы использовали все остатки, то могли бы обогреть такой город как Манчестер", - замечает предприниматель.