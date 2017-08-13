Шимпанзе научились играть в «камень, ножницы, бумагу»

13.08.17 20:35Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

Приматологи из университета Киото, проверяя, могут ли шимпанзе (Pan troglodytes) решать сложные задачи, научили их играть в «камень, ножницы, бумагу».

Оказалось, что обезьяны могут научиться играть в нее, причем играют примерно с той же точностью, что четырехлетние дети. Исследование опубликовано в Primates, передаёт N+1.

На сегодняшний день опубликовано много исследований, посвященных изучения интеллекта шимпанзе. Эти обезьяны используют орудия, чтобы достать себе пищу и успешно обучают этому умению своих отпрысков. Они могут самостоятельно научиться совершенно не практичным вещам, которые не помогают им добывать еду, а только развлекают. Многочисленные эксперименты показали, что шимпанзе (как и другие человекообразные обезьяны) способны общаться на американском языке глухонемых, амслене. Они могут выучить его на уровне двухлетнего ребенка и научить ему других обезьян.

Японские приматологи решили выяснить, могут ли обезьяны научиться решать не линейные задачи, а более сложные «круговые». В них есть несколько элементов, каждый из которых может быть «сильнее» остальных, при этом их «роли» могут меняться. Например, как в игре «камень, ножницы, бумага».

Исследователи провели эксперименты с участием семерых шимпанзе разного пола и возраста, которые живут в Центре приматов при университете Киото. Обезьян учили выбирать на сенсорном экране более «сильную» опцию сначала в паре «камень-бумага», затем в паре «камень-ножницы», и в последнюю очередь — в паре «ножницы-бумага». Затем им показывали последовательность пар: «камень-бумага», «камень-ножницы», «ножницы-бумага». После того, как шимпанзе выучивали «взаимоотношения» в каждой паре и усваивали их последовательность (давали правильный ответ в 90 процентах случаев), им показывали пары вперемешку. Затем такой же эксперимент провели с 38 детьми в возрасте от трех до шести лет.

В результате пять из семерых шимпанзе научились правильно определять пары. Больше всего времени (в среднем 14 сессий, по 48 попыток в каждой) обезьянам понадобилось, чтобы выучить третью пару — «ножницы-бумага». Первую («камень-бумага») и вторую («камень-ножницы») пары они выучили, в среднем за 1,7 и три сессии, соответственно. Из этого исследователи сделали вывод, что сложнее всего для шимпанзе было понять, что пары расположены «по кругу» и «замкнуть» круг третьей парой.

34 ребенка из 38 успешно научились играть в «камень, ножницы, бумагу». У детей на все три пары ушло примерно одинаковое число попыток. В среднем, 6,7 сессий по 12 попыток в каждой на первую пару, 6 сессий — на вторую и 5 — на третью. Однако их результаты зависели от возраста: чем старше были дети, чем бóльшее число правильных ответов они давали. Дети в возрасте около 50 месяцев (четыре года и два месяца) когда им показывали пары предметов вперемешку, давали примерно то же число правильных ответов, что и шимпанзе.

Ранее исследователи выяснили, что шимпанзе способны к рефлексии: они отслеживают, в каких случаях они были правы, а в каких — ошибались. Также они могут осознавать, что мысли и убеждения других индивидуумов могут отличаться от их собственных.

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