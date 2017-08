"Ice tea in the ass". До футбольного ЧС-2018 російські кафе переклали меню. Фото з одного із кафе Росії стало хітом в українському сегменті соцмереж. На світлині зображено меню одного із закладів харчування, який прагне обслуговувати англомовних клієнтів. Користувачі соцмережі жартують, що це "російські кафе вже переклали свої меню для іноземних гостей до Чемпіонату світу з футболу 2018 року", повідомляє Експрес. Меню містить чудові пропозиції подати клієнтові "Холодний чай в асс./Ice tea in the ass", помітив Експрес. Чи то туди ж, чи то такому ж типу клієнтів готові подавати і молочні шейки та лимонади. Слово "ass" в англійській мові має кілька вульгарних значень - гепа, задниця, віслюк, ішак, осел, дурень, телепень. У російськомовних закладах в багатьох місцях досі використовують запроваджений в радянські часи словесний штамп "в ассортименте" у скороченій формі "в асс." Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама