Ученый назвал сроки гибели человечества

14.08.17 16:00Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Конец эпохи человека может наступить через срок от 100 до 500 лет.

Бывший астрофизик в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир полагает, что человечество может доживать на Земле свои последние столетия. Конец его эпохи может наступить через 100-500 лет, передает Phys.org.

Полный текст исследования был опубликован в научном издании International Journal of Astrobiology.

По мнению ученого, во Вселенной есть технологические цивилизации, существующие миллиарды лет, однако человечество к ним не относится.

Кроме того, ранее ученый заявлял, что человечество является наиболее отсталым из технологически развитых видов. Именно этим и объясняется столь позднее начало освоения человеком космоса.

Также Уитмир отметил, что по его мнению, человечество должно быть типичной цивилизацией во Вселенной, как и приблизительно 95 процентов других цивилизаций. При этом возраста в миллионы лет способны достигнуть лишь немногие разумные существа.

Что касается прогнозов, то по версии Уитмира, человечество в итоге сделает биосферу полностью непригодной для жизни, лишив возможности другие цивилизации появиться на Земле.

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