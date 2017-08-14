Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле

14.08.17 17:08Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Премьера автомобиля состоится 17 августа на конкурсе элегантности Pebble Beach.

Компания Infiniti создала гоночный электокар Prototype 9, дизайн которого выполнен в стиле 30-40-х годов прошлого века. Снимки прототипа авто были опубликованы на официальном сайте компании, передаёт КорреспонденТ.net

Автомобиль оснащен двигателем от электрического хэтчбека Nissan Leaf второго поколения. Мощность мотора новинки составляет 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. До "сотни" электрокар способен разогнаться за 5,5 секунд, при этом заряда хватает на 20 минут экстремальной езды.

Также автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесами и водительской кабиной ручной работы.

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