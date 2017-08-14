Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле Премьера автомобиля состоится 17 августа на конкурсе элегантности Pebble Beach. Компания Infiniti создала гоночный электокар Prototype 9, дизайн которого выполнен в стиле 30-40-х годов прошлого века. Снимки прототипа авто были опубликованы на официальном сайте компании, передаёт КорреспонденТ.net Автомобиль оснащен двигателем от электрического хэтчбека Nissan Leaf второго поколения. Мощность мотора новинки составляет 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. До "сотни" электрокар способен разогнаться за 5,5 секунд, при этом заряда хватает на 20 минут экстремальной езды. Также автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесами и водительской кабиной ручной работы. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама