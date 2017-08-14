31.07.17 18:213440
Infiniti показала гоночный электокар в рэтро-стиле
|14.08.17 17:08
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Премьера автомобиля состоится 17 августа на конкурсе элегантности Pebble Beach.
Премьера автомобиля состоится 17 августа на конкурсе элегантности Pebble Beach.
Компания Infiniti создала гоночный электокар Prototype 9, дизайн которого выполнен в стиле 30-40-х годов прошлого века. Снимки прототипа авто были опубликованы на официальном сайте компании, передаёт КорреспонденТ.net
Автомобиль оснащен двигателем от электрического хэтчбека Nissan Leaf второго поколения. Мощность мотора новинки составляет 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. До "сотни" электрокар способен разогнаться за 5,5 секунд, при этом заряда хватает на 20 минут экстремальной езды.
Также автомобиль укомплектован 19-дюймовыми колесами и водительской кабиной ручной работы.