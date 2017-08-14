Opera "убила" Android-приложение Opera Max

В настоящее время приложение удалено из онлайн-магазина Google Play.

Компания Opera ликвидировала свое приложение для Android-гаджетов Opera Max. В настоящее время оно уже удалено из онлайн-магазина приложений Google Play, передает BetaNews.

Приложение предназначалось для управления и экономки трафика. При использовании интернета оно автоматически сжимало фото, видео, и другого вида контент фактически в любом приложении.

Производители отметили, что намерены сконцентрироваться на работе над браузерами и некими грядущими сервисами. Что касается этого приложения, по мнению представителей компании, оно сильно выбивалось из списка других продуктов Opera.

На гаджетах, где приложение пока установлено, оно продолжит свою работу, однако лишь ограниченное время.