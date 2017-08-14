На День города в Николаеве пройдет красочный фестиваль "АвтоЛеди - 2017"

14.08.17 18:45Сколько просмотров этой статьи76Сколько комментариев этой статьи0

9 сентября во вторую субботу месяца Николаев традиционно отмечает свой день рождения. Эта дата совпадает с Международным днем красоты.

Именно поэтому Творческий союз «Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины» совместно с Патрульной полицией г.Николаева, образцовой автошколой ОСОУ и Федерацией автоспорта Украины проводит при поддержке Управления молодежной политики Николаевского горсовета и Британского Совета грандиозный праздник – фестиваль равенства и безопасности «АвтоЛеди-2017», сообщает 0512.

«Времена «автомобильного патриархата» канули в лету», – заявили организаторы фестиваля. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества на равных с мужчинами являются активными участниками дорожного движения. И кстати, ни в чем не уступая последним, милые дамы с завидным мастерством управляются не только с малолитражками, но и с огромными джипами.

Статистика утверждает, что женщины за рулем более ответственны и спокойны, нежели мужчины, и даже если им временами не хватает умения развернуться или припарковаться в узком месте, то виновницами аварий с тяжелыми последствиями они все же становятся значительно реже представителей сильной половины человечества. Однако мужчины по-прежнему скептически относятся к автолюбительницам. Фестиваль «АвтоЛеди», который проводится уже во второй раз, как раз и направлен на то, чтобы показать всем сомневающимся: женщина за рулем — это добросовестный, грамотный и законопослушный водитель.

Николаевцам, и взрослым, и детям, будет предложена насыщенная интереснейшая программа, основное событие которой – выступление участниц фестиваля. Им предстоит украсить свое авто, продемонстрировать навыки фигурного вождения, а также выступить в творческой визитке. В этот день в Николаеве будут править красота, девушки и автомобили.

Вы прекрасная и обворожительная, уверенно чувствуете себя за рулем своей «ласточки»? Тогда ждем вашу заявку для участия в фестивале. Приглашаем также партнеров, спонсоров и презентантов. Контактные телефоны: 093-575-86-20, 067-68-23-807.

Подарите праздник себе и родному городу!

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