NASA показало на фото разорванную галактику Галактика была разорвана на части гравитационным взаимодействием с соседней. NASA обнародовало снимок, сделанный телескопом Hubble, на котором запечатлена галактика IC 1727, разорванная на части гравитационным взаимодействием с соседней NGC 672. Фотография была опубликована на официальном сайте обсерватории Spacetelescope. Снимок демонстрирует, что структура галактики искажена, а ее ядро, которое выделяется своей яркостью, вынесено за пределы центра звездной системы. По мнению астрономов, всплески звездообразования у галактик IC 1727 и NGC 672 происходили одновременно 20-30 и 450-750 миллионов лет назад. В качестве причины данного явления ученые называют взаимодействие газопылевых облаков, которое возникает при столкновении галактик. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама