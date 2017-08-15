NASA показало на фото разорванную галактику

15.08.17 12:22Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Галактика была разорвана на части гравитационным взаимодействием с соседней.

NASA обнародовало снимок, сделанный телескопом Hubble, на котором запечатлена галактика IC 1727, разорванная на части гравитационным взаимодействием с соседней NGC 672. Фотография была опубликована на официальном сайте обсерватории Spacetelescope.

Снимок демонстрирует, что структура галактики искажена, а ее ядро, которое выделяется своей яркостью, вынесено за пределы центра звездной системы.

По мнению астрономов, всплески звездообразования у галактик IC 1727 и NGC 672 происходили одновременно 20-30 и 450-750 миллионов лет назад. В качестве причины данного явления ученые называют взаимодействие газопылевых облаков, которое возникает при столкновении галактик.

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