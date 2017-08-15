01.08.17 15:005050
NASA показало на фото разорванную галактику
|15.08.17 12:22
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Галактика была разорвана на части гравитационным взаимодействием с соседней.
Галактика была разорвана на части гравитационным взаимодействием с соседней.
NASA обнародовало снимок, сделанный телескопом Hubble, на котором запечатлена галактика IC 1727, разорванная на части гравитационным взаимодействием с соседней NGC 672. Фотография была опубликована на официальном сайте обсерватории Spacetelescope.
Снимок демонстрирует, что структура галактики искажена, а ее ядро, которое выделяется своей яркостью, вынесено за пределы центра звездной системы.
По мнению астрономов, всплески звездообразования у галактик IC 1727 и NGC 672 происходили одновременно 20-30 и 450-750 миллионов лет назад. В качестве причины данного явления ученые называют взаимодействие газопылевых облаков, которое возникает при столкновении галактик.