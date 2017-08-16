Твит Обамы побил исторический рекорд по популярности

Запись получила наибольшее количество лайков за всю историю существования Twitter.

Сделанная после столкновений в Шарлоттсвилле запись экс-президента США Барака Обамы в Twitter стала самой популярной за всю историю существования сосцети.

Об этом свидетельствуют данные на сайте favstar.fm, отслеживающем активность пользователей.

Это часть сообщения Обамы, разбитого на три твита. Экс-президент США таким образом процитировал Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учится ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем ее противоположность". Первая часть записи набрала более 2,7 млн лайков.

До этого ранее самым популярным твитом была запись певицы Арианы Гранде после теракта в Манчестере.