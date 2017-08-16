Эксперты назвали ключевой недостаток нового iPhone

16.08.17 11:17Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Корпус смартфона будет толще, в отличие от предшественника.

По предварительной информации, будущий iPhone 7S получит толще корпус, нежели его предшественник. Это связано с использованием стеклянной крышки, а не алюминиевой, передает Giga Apple. Издание сообщает об этом, ссылаясь на анонимные источники.

Размеры iPhone 7S предположительно составят 138,44 х 67,27 х 7,21 миллиметра. При этом у предшественника показатели составляли 38,31 х 67,14 х 7,1 миллиметра. Известно, что стеклянная крышка необходима была для реализации функции беспроводной зарядки в гажете.

Презентация новых гаджетов Apple ожидается осенью этого года. Помимо линейки 7S также ожидается презентация флагманского смартфона iPhone 8 с безрамочным экраном.

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