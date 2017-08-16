Режиссера Полански опять обвинили в изнасиловании

16.08.17 12:14Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Это третье обвинение Полански в сексуальных домагательствах.

Режиссера Романа Полански обвинила в сексуальных домогательствах еще одна женщина. Об этом сообщает ВВС.

Так, некая Робин заявила, что сексуальные домогательства имели место в 1973 году, когда ей было 16 лет.

"На следующий день, когда это произошло, я рассказала подруге, что господин Полански сделал со мной. Причиной моего молчания, за исключением этого одного разговора, было то, что я не хотела, чтобы мой отец сделал то, что могло бы заставить его на все жизни сесть в тюрьму", – сказала Робин.

Она и ее адвокат не могут подать на Полански в суд, поскольку срок давности уже истек.

Как известно, в 1977 году Романа Полански обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Чтоб избежать наказания, режиссер уехал из США. А в 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила Романа Полански в сексуальных домогательствах в Париже в 1983 году, когда ей было 16 лет.

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