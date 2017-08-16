В параде в Киеве поучаствуют девять стран НАТО

На парад в Украину также приедут 11 министров обороны, заявил Полторак.

В военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, примут участие военнослужащие еще десяти стран.

Об этом в среду, 16 августа, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Интерфакс-Украина.

"В параде примут участие десять подразделений различных стран мира, из них девять стран НАТО и одна страна, которая стремится вступить в Альянс", - сказал министр.

Глава Минобороны добавил, что по его приглашению в Украину также приедут 11 министров обороны, "которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины".