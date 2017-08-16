02.08.17 15:503350
В параде в Киеве поучаствуют девять стран НАТО
|16.08.17 12:36
|69
|0
На парад в Украину также приедут 11 министров обороны, заявил Полторак.
На парад в Украину также приедут 11 министров обороны, заявил Полторак.
В военном параде ко Дню независимости в Киеве, помимо украинских военных, примут участие военнослужащие еще десяти стран.
Об этом в среду, 16 августа, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Интерфакс-Украина.
"В параде примут участие десять подразделений различных стран мира, из них девять стран НАТО и одна страна, которая стремится вступить в Альянс", - сказал министр.
Глава Минобороны добавил, что по его приглашению в Украину также приедут 11 министров обороны, "которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины".