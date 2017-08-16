Королева поп-музыки Мадонна празднует 59-летие: интересные факты из жизни звезды

16.08.17 13:35Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня одна из самых ярких звезд в истории мировой музыки Мадонна отмечает день рождения.

Несмотря на свой эпатажный, секуальный образ, Мадонна воспитывалась в очень строгой семье. Луиза Чикконе родилась в религиозной семье католиков-сектантов. Поэтому воспитывать девочку старались в строгих правилах. Это было тяжело, так как в семье было еще пятеро детей, а мать Луизы умерла, когда девочке было пять лет. Тем не менее училась Луиза в школе на круглые пятерки.

Мадонна отправилась покорять Нью-Йорк в 19 лет. Она была молода и уверена, что в кармане у нее весь мир, хотя там на тот момент находилось всего лишь 35 долларов.

Первый альбом принес певице чек с шестью нулями. Иному хватит, чтобы успокоиться на всю жизнь. Однако Мадонну такой поворот только раззадорил. Уже через год выходит ее следующий альбом Like a Virgin, который взлетает на самые вершины хит-парадов.

По версии Книги рекордов Гиннеса Мадонна — самая коммерчески успешная исполнительница за всю историю музыки. Также она самая продаваемая рок-исполнительница ХХ века.

Несмотря на два «Золотых глобуса», отношения с кинематографом у певицы сложные. Первый ее фильм вышел на четыре года раньше ее первого альбома и сослужил ей плохую службу. Многочисленные критики, которые, как водится, фильм не видели, называют его порнографическим. На самом деле никакой порнографии там нет, а снялась в нем Мадонна исключительно ради денег.

Певица активно исповедует каббалу. Религиозность, правда, не мешает ей шокировать публику своим видом на концертах. Тем не менее суеверна Мадонна настолько, что никогда не принимает из рук в руки подарки от незнакомых ей людей.

Мадонна терпеть не может Джорджа Буша. Клип к песне «American Life», в которой она демонстрирует негативное отношение к его политике, запретили почти во всех странах мира.

Для Мадонны дело принципа — выступать вживую. Всякие технологические приемы по улучшению голоса она категорически не приемлет.

На счету звезды пять детских книг. Одна из них, — «Английские розы», — стала бестселлером.

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