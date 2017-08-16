The Economist назвал самый комфортный город мира

16.08.17 15:10Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Лидером в рейтинге оказался австралийский Мельбурн, а Киев вошел в десятку аутсайдеров.

Авторитетное издание The Economist обнародовало результаты исследования The Economist Intelligence Unit (EIU), в ходе которого был определен наиболее комфортный город мира.

Лидером оказался австралийский Мельбурн.

В ходе составления рейтинга специалисты оценили 140 городов по ряду критериев, среди которых: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, а также уровень образования и инфраструктура.

Мельбурн набрал 97,5 баллов из 100 возможных. При этом на второй позиции оказалась Вена (97,4 балла), а замкнул тройку лидеров Ванкувер (97,3) балла.

В ТОП-10 вошли Торонто, Калгари, Аделаида, Перт, Окленд, Хельсинки и Гамбург. При этом украинская столица оказалась в десятке худших городом мира с точки зрения комфорта, набрав только 47,8 балла.

Видео с ТОП-10 комфортными городами по версии the Economist:

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