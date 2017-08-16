Сериал Моя прекрасная няня на украинском шокировал аудиторию Новый канал начал транслировать российский сериал Моя прекрасная няня на украинском языке, что вызвало бурю негативных отзывов. Украинский телеканал Новый канал начал транслировать сериал Моя прекрасная няня на украинском языке, вызвав шквал критики в свой адрес со стороны телезрителей. На официальной и неофициальных страницах Нового канала в соцсети Facebook недовольные пользователи публикуют негативные отзывы, отмечая, что смотреть любимый сериал больше невозможно: Также негативные комментарии в адрес Нового канала в связи с переводов русских сериалов на украинский язык оставляют на сайте отзывов otzyvua.net, позиционирующем себя как первый независимый сайт отзывов Украины (впрочем, подтверждения, что это отзывы именно от украинских пользователей, нет): Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама