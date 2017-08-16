З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів

З японського зоопарку Сібукава втекла гігантська 55-кілограмова черепаха на прізвисько Абу.

Її знайшли недалеко від зоопарку. Тварина пропала 3 серпня. Як повідомляють співробітники зоопарку, черепаха зазвичай вільно пересувається по території і вийшла через головні ворота:

Через кілька днів після втечі за інформацію про Абу зоопарк оголосив винагороду 500 тисяч ієн (115 тис. гривень). 16 серпня черепаху знайшли в кущах в 140 метрах від огорожі зоопарку. В адміністрації зоопарку відзначили, що це вже її друга втеча.