03.08.17 08:023220
З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів
|16.08.17 20:21
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З японського зоопарку Сібукава втекла гігантська 55-кілограмова черепаха на прізвисько Абу.
З японського зоопарку Сібукава втекла гігантська 55-кілограмова черепаха на прізвисько Абу.
Її знайшли недалеко від зоопарку. Тварина пропала 3 серпня. Як повідомляють співробітники зоопарку, черепаха зазвичай вільно пересувається по території і вийшла через головні ворота:
Через кілька днів після втечі за інформацію про Абу зоопарк оголосив винагороду 500 тисяч ієн (115 тис. гривень). 16 серпня черепаху знайшли в кущах в 140 метрах від огорожі зоопарку. В адміністрації зоопарку відзначили, що це вже її друга втеча.