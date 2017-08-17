Виявилось, що пластик приваблює риб так само, як їжа. Це важливо для людей

Деякі види токсичних хімікатів із пластикових відходів можуть зберігатися в тканинах риб, які люди потім вживають в їжу.

Тож американські науковці з University of California провели дослідження того, як саме риби реагують на пластик, якого, до речі, на кожну людину припадає близько тонни.

Ряд експериментів дозволив вченим простежити за реакцією північних анчоусів (Engraulis mordax) на введення в їх середовище різних розчинів. Для цього використовувалась відфільтрована морська вода, в якій протягом трьох тижнів зберігалися три типи речовин: пластикові відходи, умовно «чистий» пластик (пластикові пакети) і планктон, який зазвичай служить їжею для цих риб.

Вчені порівняли поведінку риб, коли до них в акваріум виливали ці три типи води. При введенні «чистого» пластика в різних концентраціях поведінка риб ніяк особливо не відрізнялась. При введенні планктону анчоуси протягом перших десяти секунд вирушали до корму. І та ж сама реакція спостерігалась при появі пластикових відходів у високій концентрації (30 гр / літр).

Таку поведінку риб вчені пояснюють тим, що пластикові відходи в морській воді покриваються водоростями та іншими організмами, де може жити корм. Крім того, на їх поверхні утворюється хімікат диметилсульфід, чий запах служить сигналом знаходження їжі.

Науковці констатують, що тривале утримання пластикових відходів в морській воді може привести до того, що риби почнуть реагувати на їх запах так само, як на запах своєї стандартної їжі. І врешті пластик може повертатись до людини у вигляді речовин в їх їжі.

Але є надія, що весь пластик врешті зжере гусінь.